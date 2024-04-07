GS - FB maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa mücadelesi hangi kanalda? Muhtemel 11'Ler...
Süper Kupa mücadelesi için futbolseverlerin heyecanı dorukta! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak bu kritik karşılaşma için gözler, 11 Nisan Stadyumu'na çevrildi. 2022/23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?
Süper Kupa finalinin heyecanı, futbolseverler için ATV ekranlarında yaşanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe, büyük bir mücadele için kozlarını paylaşacaklar. 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek maçta düdük, Volkan Bayarslan tarafından çalınacak. VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev alırken, Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat da AVAR olarak sahada olacaklar. Peki GS-FB Süper Kupa maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Kupa Finali İçin Geri Sayım Başladı
2022/23 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray ile geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecekler.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Fenerbahçe: Ömer, Efekan, Mustafa, Yiğit, Mehmet Can, Emirhan, Ahmet, Muhammet, Şükür, Yiğit, Çağrı.
Hakem ve Yardımcıları Belirlendi
Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan olacakken, yardımcı hakemler Serkan Ok ve Serkan Olguncan olarak belirlendi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı Etkisi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Olympiakos ile oynayacağı maç nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesini talep ettiği biliniyor. Bu nedenle, Fenerbahçe maça 19 yaş altı takımıyla çıkacak.
Galatasaray'ın Öncülük Ettiği Rekabet
Galatasaray ise teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 3 kez karşılaştı ve bu maçlardan galip ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde gol görmedi. Bu istatistikler, derbinin ne kadar çekişmeli geçebileceğini gösteriyor.
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