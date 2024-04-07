GS - FB maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa mücadelesi hangi kanalda? Muhtemel 11’Ler...

Süper Kupa finalinin heyecanı, futbolseverler için ATV ekranlarında yaşanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe, büyük bir mücadele için kozlarını paylaşacaklar. 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek maçta düdük, Volkan Bayarslan tarafından çalınacak. VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev alırken, Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat da AVAR olarak sahada olacaklar. Peki GS-FB Süper Kupa maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?