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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

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