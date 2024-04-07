Manchester United ile berabere kalan Liverpool şampiyonluk yolunda yara aldı

Arsenal ve Liverpool'un 71 puanla ilk iki sırayı paylaştığı Premier Lig'de, Manchester City 70 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Manchester United ise 49 puanla altıncı sırada bulunuyor.

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