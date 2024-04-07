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İspanya Kral Kupası'nı Athletic Bilbao kazandı!

Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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İspanya Kral Kupası’nı Athletic Bilbao kazandı!

İspanya futbolunda 2023-2024 sezonunda Kral Kupası'nı final maçında Real Mallorca'yı penaltı atışları sonucu 5-3 yenen Athletic Bilbao kazandı.

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