Süper Lig kulüpleri hareket geçti! Mehmet Büyükekşi'nin istifası için noter huzurunda imza verecek
Süper Lig'de özellikle son dönemde yaşanan krizler dinmek bilmiyor. Olaylar sonrası kulüpler, TFF'nin istifası için harekete geçti. TFF'nin seçimli genel kurula gitmesini talep eden kulüpler, noter huzurunda imza toplayacak.
Süper Lig'de yer alan 16'dan fazla kulüp, Mehmet Büyükekşi'nin görevden ayrılması için noter huzurunda imza vermek için kolları sıvadı.
BÜYÜKEKŞİ'YE NOTER HUZURUNDA İSTİFA İMZASI
Kulüplerin ve kulüp temsilcisi olmayan diğer temsilcilerin, 8 Nisan Pazartesi günü Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Genel Merkezi'ne noter getireceği ve gerekli imzaların verileceği öğrenildi.
10 KULÜP BÜYÜKEKŞİ'YE İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI
Öte yandan sadece Süper Lig kulüpleri değil, 1. Lig kulüpleri de ciddi şekilde Büyükekşi'nin istifasını istiyor. Süper Lig'de 16'dan fazla kulüp Büyükekşi ile yola devam etmek istemezken, 1. Lig'de de en az 10 kulübün Büyükekşi'ye istifa çağrısı yaptığı öğrenildi.
İSTİFAYA SICAK BAKMIYOR
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, istifa etmesinin ve gidilecek olağanüstü seçimli genel kurulun Türk futboluna pozitif katkı sağlayacağını ve kaotik ortamdan çıkaracağını düşünmüyor.
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