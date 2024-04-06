Süper Lig kulüpleri hareket geçti! Mehmet Büyükekşi’nin istifası için noter huzurunda imza verecek

10 KULÜP BÜYÜKEKŞİ'YE İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

Öte yandan sadece Süper Lig kulüpleri değil, 1. Lig kulüpleri de ciddi şekilde Büyükekşi'nin istifasını istiyor. Süper Lig'de 16'dan fazla kulüp Büyükekşi ile yola devam etmek istemezken, 1. Lig'de de en az 10 kulübün Büyükekşi'ye istifa çağrısı yaptığı öğrenildi.