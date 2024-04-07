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F1 Japonya hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 Japonya GP yarışını kim kazandı, hangi isim birinci oldu? İşte puan durumu ve sıralama

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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F1 Japonya hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 Japonya GP yarışını kim kazandı, hangi isim birinci oldu? İşte puan durumu ve sıralama

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda nefes kesen mücadeleler devam ediyor. 2024 sezonunun bir parçası olarak Japonya Grand Prix'si heyecanla bekleniyor. F1 tutkunları, Japonya GP yarışını izlemek için arama motorlarında "F1 Japonya hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte tüm detayları...

Formula 1 Dünya Şampiyonası, heyecan dolu mücadelelerine devam ediyor. 2024 sezonunun önemli duraklarından biri olan Japonya Grand Prix'si büyük bir merakla bekleniyor.

F1 JAPONYA BUGÜN SAAT KAÇTA?

F1 Japonya Grand Prix'inin sıralama turu 07 Nisan Pazar günü saat 08:00'de Türkiye saatiyle gerçekleştirilecek.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Bu heyecan verici etkinlik, Bein Sports 4 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Formula 1 tutkunları Bein Sports tarafından belirlenen aylık abonelik ücretlerini ödeyerek yaraşı canlı ve kesintisiz olarak izleyebilirler.

FORMULA 1 JAPONYA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz belli olmadı. Yarış tamamlandığında haberimize eklenecektir.

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