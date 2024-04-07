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Bursaspor TFF 3. Lig'e düştü

Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Bursaspor TFF 3. Lig’e düştü

TFF 2. Lig'in 34'üncü haftasında Bursaspor deplasmanda 1461 Trabzon FK'ya 2-1 yenildi ve küme düştü. Yeşil-beyazlı takım 2009-10 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olarak tarihte bir ilki gerçekleştirmişti.

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