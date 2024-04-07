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"Old Firm" derbisinde Rangers ile Celtic 3-3 berabere kaldı

Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Old Firm derbisinde Rangers ile Celtic 3-3 berabere kaldı

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan "Old Firm" derbisinde Rangers ile Celtic 3-3 berabere kaldı.

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