THY Avrupa Ligi’ndeki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes!

Son periyoda her iki takım da savunmada etkili başladı. Anadolu Efes, hızlı hücumlarla etkili olurken, 34. dakikada Clyburn'ün 3 sayılık basketiyle 4 sayı öne geçti: 58-62. Oyun üstünlüğünü ele alan ve boyalı alanı iyi değerlendiren konuk ekip, bitime 3 dakika kala Beaubois'nın üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya yükseltti: 67-73. Son bölümde Beaubois'nın üçlüğüne rağmen Papagiannis ve Guduric ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste başarılı atışlar bulan Fenerbahçe Beko, bitime 34 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 77-79. Son anlarda iki takım da karşılıklı sayılar buldu ve Anadolu Efes salondan 82-80 galip ayrıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN