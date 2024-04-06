THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes!
THY EuroLeague’in 33’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes’e 82-80 mağlup oldu. Mücadelenin en skorer ismi Anadolu Efes'te 21 sayı kaydeden Will Clyburn oldu. Bu maçın ardından Anadolu Efes, 16'ncı galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko ise 13'üncü kez sahadan mağlup ayrıldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 82-80 yendi.
Müsabakayı, sarı-lacivertlilerin futbol A takımı oyuncularından Dominik Livakovic ve Leonardo Bonucci de salonda takip etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümü 8-4 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle devam ederken lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 16-13 üstün bitirdi.
İkinci periyoda Sestina'nın üçlüğüyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada Guduric'in basketiyle öne geçti: 18-16. Papagiannis ve Wilbekin ile üst üste 2 üçlük bulan sarı-lacivertliler karşısında boyalı alanı etkili kullanan Anadolu Efes, 19. dakikada 32-29 üstünlük sağladı. Son bölümde savunma sertliğini artıran ve 7-0'lık seriye imza atan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 36-32 önde gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada eşitliği yakaladı: 39-39. Konuk ekip, Pleiss'ın 26. dakikadaki üçlüğüyle öne geçerken (44-45), kalan bölümde iki takım skorda birbirlerine üstünlüğü kabul ettiremedi. Son hücumda iyi savunma yapan sarı-lacivertli ekip, final çeyreğine 52-51 önde girdi.
Son periyoda her iki takım da savunmada etkili başladı. Anadolu Efes, hızlı hücumlarla etkili olurken, 34. dakikada Clyburn'ün 3 sayılık basketiyle 4 sayı öne geçti: 58-62. Oyun üstünlüğünü ele alan ve boyalı alanı iyi değerlendiren konuk ekip, bitime 3 dakika kala Beaubois'nın üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya yükseltti: 67-73. Son bölümde Beaubois'nın üçlüğüne rağmen Papagiannis ve Guduric ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste başarılı atışlar bulan Fenerbahçe Beko, bitime 34 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 77-79. Son anlarda iki takım da karşılıklı sayılar buldu ve Anadolu Efes salondan 82-80 galip ayrıldı.
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