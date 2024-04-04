TFF’den Süper Kupa maçına ilişkin flaş açıklama! Fenerbahçe’ye yanıt verildi...

MAÇIN TRİBÜN GELİRLERİ DEPREMZEDE VATANDAŞLARA BAĞIŞLANACAK

Ayrıca her iki kulübün de muvafakatnameleri ile 12 Mart 2024 tarihinde de resmen duyurduğumuz üzere müsabakanın bilet gelirleri depremzede vatandaşlarımızın yararına kullanılmak üzere bağışlanacaktır.

ŞANLIURFA, 2023 TURKCELL SÜPER KUPA MAÇINA HAZIR

29 Şubat 2024 tarihinde Şanlıurfa Valiliği'nde Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplanmıştır. 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da oynanacak maç ile ilgili toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsilen Sayın Mehmet Sayar, Galatasaray Spor Kulübü'nü temsilen Sayın Murat Ersoy ve TFF yetkilileri katılmıştır. Ayrıca bugün 4 Nisan 2024 tarihinde İl Spor Güvenlik Kurulu'nun ikincisi TFF yetkilileri ve aynı kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştır.