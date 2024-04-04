TFF'den Süper Kupa maçına ilişkin flaş açıklama! Fenerbahçe'ye yanıt verildi...
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Fenerbahçe'nin erteleme talebinin reddedildiği belirtilirken sarı lacivertlilere süper lig maçının ertelemesinin teklif edildiği belirtildi. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklama ile Süper Kupa'nın 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada da Fenerbahçe'nin Olympiakos açıklamasına yanıt verildi.
İşte açıklamanın tamamı:
2023 TURKCELL SÜPER KUPA MAÇI 7 NİSAN'DA ŞANLIURFA'DA OYNANACAK
2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri ile istişare edilerek, Fenerbahçe'nin maçın deprem bölgesinde oynanması önerisi değerlendirilerek, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da, depremzede vatandaşlarımıza maddi ve manevi destek olmak amacıyla 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen Şanlıurfa'da oynanmasına karar verilmiştir.
21 Şubat 2024 tarihinde de resmen duyurduğumuz, 24 Mart 2024 tarihinde de kamuoyunda oluşturulmaya başlatılan soru işaretlerini gidermek için tekrar ilan edildiği üzere 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacaktır.
MAÇIN TRİBÜN GELİRLERİ DEPREMZEDE VATANDAŞLARA BAĞIŞLANACAK
Ayrıca her iki kulübün de muvafakatnameleri ile 12 Mart 2024 tarihinde de resmen duyurduğumuz üzere müsabakanın bilet gelirleri depremzede vatandaşlarımızın yararına kullanılmak üzere bağışlanacaktır.
ŞANLIURFA, 2023 TURKCELL SÜPER KUPA MAÇINA HAZIR
29 Şubat 2024 tarihinde Şanlıurfa Valiliği'nde Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplanmıştır. 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da oynanacak maç ile ilgili toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsilen Sayın Mehmet Sayar, Galatasaray Spor Kulübü'nü temsilen Sayın Murat Ersoy ve TFF yetkilileri katılmıştır. Ayrıca bugün 4 Nisan 2024 tarihinde İl Spor Güvenlik Kurulu'nun ikincisi TFF yetkilileri ve aynı kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştır.
TFF, FENERBAHÇE'YE TRENDYOL SÜPER LİG MAÇINI ERTELEMEYİ TEKLİF ETTİ
Kamuoyunda bilinenin aksine Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşacağı rakibi Olympiakos'un 7 Nisan 2024 tarihinde Yunanistan Süper Ligi'nde deplasmanda oynayacağı maçı ertelenmemiştir. Olympiakos'un Fenerbahçe ile oynayacağı iki maç arasında 14 Nisan 2024 tarihindeki maçı ertelenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu da Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı iki maçın arasına denk gelen 14 Nisan 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın ileri bir tarihe ertelenmesi teklif edilmiş; Fenerbahçe ise TFF'nin bu teklifini kabul etmemiştir.
FENERBAHÇE'NİN 2023 TURKCELL SÜPER KUPA MAÇINI 23 MAYIS'A ERTELEME TALEBİ KABUL EDİLMEDİ
2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Nisan 2024 tarihinde yaptığı yazılı başvurusunda; "2023 Turkcell Süper Kupa maçı 23 Mayıs 2024 tarihinde, yabancı hakemlerin yönetiminde oynanmaz ise maça A Takımımız ile çıkmayacağız." ifadelerini içeren yazılı başvurusu ise A Millî Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve kamp programı göz önünde bulundurularak kabul edilmemiş ve maça MHK kadrosundan hakem ataması yapılmıştır. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce ilan edildiği üzere 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.
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