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Real Madrid'den Arda Güler kararı! Rota Almanya'ya kırıldı | Xabi Alonso detayı

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Real Madrid’den Arda Güler kararı! Rota Almanya’ya kırıldı | Xabi Alonso detayı

Milli yıldız Arda Güler'in performansının ardından dünya devleri Real Madrid'in kapısını çalmaya başladı. Real Madrid'e yakın yayın organları Madrid'in Arda Güler'i Borussia Dortmund veya Bayer Leverkusen'e göndermeyi planladığını yazdı. İşte detaylar...

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

ANCELOTTİ'NİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyordu.

İSPANYOLLARDAN ÖVGÜ: BOĞA MODU

İspanya basınında yer alan haberde; 19 yaşındaki Arda Güler'in, Real Madrid'e geldiğinden beri performansını arttırmak için ilk olarak fiziksel çalışmalara ağırlık verdiği ve "Boğa modunda" çalıştığına değinildi.

PEREZ'İN ARDA GÜLER PLANI

Bir yandan da Real Madrid'in Arda Güler'i sezon sonunda göndermeyi planladığı konuşuluyor.

ARDA GÜLER'E ALMAN KANCASI

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen "planetarealmadrid" isimli haber platformu Madrid'in Arda Güler'i Borussia Dortmund veya Bayer Leverkusen'e göndermeyi planladığını yazdı.

REAL MADRID SICAK BAKIYOR

Real Madrid'in Arda Güler'i eski oyuncusu Xabi Alonso'nun yönettiği Bayer Leverkusen'e göndermeye sıcak baktığı öne sürüldü.

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