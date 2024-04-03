Trendyol 1. Lig’de Giresunspor’un küme düşmesi kesinleşti

Ligde şu ana kadar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşayan Bitexen Giresunspor, 7 puanla son sırada bulunuyor. Altay 15 ve Tuzlaspor 28 puanla düşme hattında yer alıyor. ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Adanaspor ise 30'ar puanla düşme hattının üstünde sıralanıyor.

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