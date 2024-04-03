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Trendyol 1. Lig'de Giresunspor'un küme düşmesi kesinleşti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.04.2024
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Trendyol 1. Lig’de Giresunspor’un küme düşmesi kesinleşti

Trendyol 1. Lig’de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım Giresunspor oldu. Giresunspor bundan sonraki maçlarında prestij mücadelesi yapacak.

Trendyol 1. Lig'de son sırada bulunan Bitexen Giresunspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Bitexen Giresunspor, Adanaspor'un 28. haftada Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmesiyle TFF 2. Lig'e düşen ilk takım oldu.

Ligde şu ana kadar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşayan Bitexen Giresunspor, 7 puanla son sırada bulunuyor. Altay 15 ve Tuzlaspor 28 puanla düşme hattında yer alıyor. ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Adanaspor ise 30'ar puanla düşme hattının üstünde sıralanıyor.

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