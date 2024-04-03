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Erman Toroğlu Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat'a ateş püskürdü: Haddini bil...

Giriş Tarihi: 03.04.2024 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
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Erman Toroğlu Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat’a ateş püskürdü: Haddini bil...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarıda yaptığı hatanın ardından takımına gol yediren İrfan Can Eğribayat'ı topa tuttu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-2 mağlup ederek ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligin 31. haftasında Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor ile oynadı ve sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 82'ye yükselten Fenerbahçe hata yapmazken haftayı Galatasaray'ın ardından ikinci sırada kapattı. 39 puanda kalan Adana ekibi ise 11. sıraya geriledi.

Sezonun ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezonki en uzun ikinci galibiyet serisine ulaştı. Kanarya, ligin 25. haftasında iç sahada Alanyaspor ile berabere kaldıktan sonra oynadığı 6 maçta da galibiyet aldı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile oynanan maça 11'de başladı.

HATALI GOL YEDİ

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor karşılaşmasında büyük bir hataya imza attı.

TOROĞLU'DAN SERT SÖZLER: BİR YAPTIN, İKİ YAPTIN, HADDİNİ BİL

Devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İrfan Can Eğribayat hakkında şu ifadelere imza attı:

"Bu kalecinin, bu ukalalığını Göztepe dahil en az 8-10 kez gördüm. Haddini bil, yapma. Bir yaptın, iki yaptın, üç yapma. Ukalalık yapma. Futbol ukalalığı kaldırmaz. Belki de bu golle Fenerbahçe şampiyonluktan olabilir. İkinci yarıda ne olacağı belli değil."

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