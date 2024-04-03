Erman Toroğlu Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat’a ateş püskürdü: Haddini bil...

TOROĞLU'DAN SERT SÖZLER: BİR YAPTIN, İKİ YAPTIN, HADDİNİ BİL

Devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İrfan Can Eğribayat hakkında şu ifadelere imza attı:

"Bu kalecinin, bu ukalalığını Göztepe dahil en az 8-10 kez gördüm. Haddini bil, yapma. Bir yaptın, iki yaptın, üç yapma. Ukalalık yapma. Futbol ukalalığı kaldırmaz. Belki de bu golle Fenerbahçe şampiyonluktan olabilir. İkinci yarıda ne olacağı belli değil."