Merakla beklenen PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.04.2024 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi HÜSEYİN YÜCEL hakkında, 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 13.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,