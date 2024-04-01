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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi!

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi yaşanıyor.

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