Süper Lig'de Oliver Torres bombası! Sezon sonu için teklif yapıldı! Yıldız oyuncu Trabzonspor yolunda...
Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor'da İspanyol yıldız Oliver Torres'in peşine düştü. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız için bordo mavililer teklifini iletirken Torres'in sezon bitmeden kararını vermesi bekleniyor.
Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor 2024-25 sezonu için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına başlayan Karadeniz ekibi, İspanyol yıldız Oliver Torres'i yakın takibe aldı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Trabzonspor, Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oliver Torres için görüşmelerini sürdürüyor. Sabah'ın haberine göre Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili planlarını netleştirdi.
SEZON BİTMEDEN KARAR VERECEK
Buna göre Trabzonspor, Oliver Torres'e uzun vadeli bir sözleşme teklif edecek. Kendisine talip olan kulüplerle temaslarına devam eden deneyimli futbolcunun nihai kararını sezon bitmeden vermesi bekleniyor.
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