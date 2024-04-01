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Süper Lig'de Oliver Torres bombası! Sezon sonu için teklif yapıldı! Yıldız oyuncu Trabzonspor yolunda...

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Süper Lig’de Oliver Torres bombası! Sezon sonu için teklif yapıldı! Yıldız oyuncu Trabzonspor yolunda...

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor'da İspanyol yıldız Oliver Torres'in peşine düştü. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız için bordo mavililer teklifini iletirken Torres'in sezon bitmeden kararını vermesi bekleniyor.

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor 2024-25 sezonu için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına başlayan Karadeniz ekibi, İspanyol yıldız Oliver Torres'i yakın takibe aldı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Trabzonspor, Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oliver Torres için görüşmelerini sürdürüyor. Sabah'ın haberine göre Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili planlarını netleştirdi.

SEZON BİTMEDEN KARAR VERECEK

Buna göre Trabzonspor, Oliver Torres'e uzun vadeli bir sözleşme teklif edecek. Kendisine talip olan kulüplerle temaslarına devam eden deneyimli futbolcunun nihai kararını sezon bitmeden vermesi bekleniyor.

Sevilla'nın 2019 yılında 11 milyon euro karşılığında transfer ettiği oyuncu bu sezon 32 maça çıktı. 1859 dakika süre alan Oliver Torres gol sevinci yaşayamazken 2 asist yapabildi.

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