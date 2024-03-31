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Ordu'da amatör futbol maçı sonrası kavga! Çok sayıda futbolcu yaralandı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Ordu’da amatör futbol maçı sonrası kavga! Çok sayıda futbolcu yaralandı

Karşıyaka Spor Tesisleri'nde oynanan Bölgesel Amatör Ligi çeyrek final maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yenerek yükseldi. Maç sonrası futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Yaralanan 6 futbolcu hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu 1. Amatör Küme'de oynanan maçın ardından çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı.Karşıyaka Spor Tesisleri 1 No'lu sahada oynanan Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselme çeyrek finali maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yendi.

MAÇ ARDINDAN KAVGA ÇIKTI
Maçın ardından futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.




6 FUTBOLCU YARALANDI
Kavgada yaralanan 6 futbolcu, kentteki hastanelere sevk edildi.Futbolculardan 5'inin tedavilerinin tamamlandığı, birinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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