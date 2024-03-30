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Beşiktaş Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Beşiktaş Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 1 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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