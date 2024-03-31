Fatih Terim isyan etti! Hakeme sert tepki: Reziller...
Panathinaikos bugün evinde PAOK ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, ikinci maçında Razvan Lucescu'nun takımı PAOK'a boyun eğdi 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, hakeme çok sert tepki gösterdi. İşte detaylar...
Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.
RAKİP PAOK!
Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında PAOK'u konuk etti.
TERİM'E AĞIR DARBE
Zorlu maçta Razvan Lucescu'nun öğrencileri, Fatih Terim'in öğrencilerini 3-2 mağlup ederek Panathinaikos'a ağır darbe vurdu.
PAOK'a 3 puanı getiren golleri 2. dakikada Kiril Despodov, 37. dakikada Brandon Thomas ve 89. dakikada penaltıdan Stefan Schwab kaydetti.
Panathinaikos'un golleri ise 37 ve 90+3'ncü dakikada Bernard'dan geldi. Önemli bir galibiyet elde eden PAOK, puanını 63'e yükselterek lider durumda yer aldı.
TERİM'DEN HAKEME ÇOK SERT TEPKİ
Maçın ardından açıklamalar yapan Fatih Terim, karşılaşmanın hakemine çok sert tepki gösterdi.
"İNSAN UTANIR YA"
Fatih Terim açıklamasında, "Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum." dedi.
"Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi."
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