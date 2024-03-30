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Dünya devleri Arda Güler'in peşinde! Real Madrid kararını verdi

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Dünya devleri Arda Güler’in peşinde! Real Madrid kararını verdi

Fenerbahçe'den rekor bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlığın ardından sonradan oyuna dahil olarak takıma katkı vermeye başladı. Güler'in performansının ardından dünya devleri Real Madrid'in kapısını çalmaya başladı. Alman devleri genç yıldıza talip olurken, Madrid transferde kararını verdi. İşte detaylar...

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

ŞANSSIZ SAKATLIKLAR!

Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, yeni takımına şanssız sakatlıklarla başladı.

ANCELOTTİ'NİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyordu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Celta Vigo maçında 89. dakikada oyuna giren yetenekli futbolcu, 94. dakikada rakip kaleciyi çalımlayıp topu ağlara göndermişti.

DEVLER TALİP OLMUŞTU

Real Madrid'de süre bulamadığı dönemde ismi sık sık transfer haberlerinde geçen Arda Güler ile İtalya'dan Milan, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve İngiltere'den Tottenham'ın ilgilendiği yazılmış ve Real Madrid'in genç oyuncusunu kiralık gönderebileceği ifade edilmişti.

BU KEZ DEVLER İSTEDİ, LA LIGA'DAN KİRALIK TEKLİFLER

İspanya basınında çıkan son haberlere göre; Arda Güler'e bu kez Bundesliga'nın 2 devi talip oldu.

Bayern Münih, genç futbolcuyu bonservisiyle transfer etmek isterken Borussia Dortmund, Real Madrid'e kiralama önerisinde bulundu.

SATIŞA İZİN YOK

Haberlerde; Arda'nın yaz takımdan ancak kiralık formülüyle ayrılabileceği ve satışın asla gerçekleşmeyeceği vurgulandı.

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