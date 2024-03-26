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Brezilyalı futbolcu Gabriel Barbosa'ya doping ihlalinden 2 yıl men cezası verildi

SPOR Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Brezilyalı futbolcu Gabriel Barbosa’ya doping ihlalinden 2 yıl men cezası verildi

Son dakika spor haberleri! Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo'da forma giyen Gabriel Barbosa'ya doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yıl men cezası verildi.

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