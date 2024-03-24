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Muğlaspor-Yatağan maçında olay çıktı

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Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Muğlaspor-Yatağan maçında olay çıktı

Muğlaspor-Yatağanspor karşılaşmasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz’ün hakem gözlemcilerine müdahale etmesi sonucunda olaylar çıktı.

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