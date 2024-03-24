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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışı üçüncü bitirdi

SPOR Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’daki ikinci yarışı üçüncü bitirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'da yapılan ikinci ayağının ikinci yarışını üçüncü sırada tamamladı.

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