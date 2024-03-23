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Fatih Terim Türkiye'ye geri mi dönüyor? İşte o teklif...

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Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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Fatih Terim Türkiye’ye geri mi dönüyor? İşte o teklif...

Türk futbol tarhinin en iyi teknik direktörlerinden birisi olarak görülen Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'udan ayrılarak Türkiye'ye geri dönecek haberleri gündeme bomba gibi düştü. İşte tecrübeli teknik adamın aldığı teklif...

Galatasaray'ın yaşayan efsaneleri arasında yer alan ve şu anda Yunan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TÜRKİYE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yunan ekibi ile 18 maça çıkan Fatih Terim'in aldığı teklifi açıkladığı duyurulurken, sezon sonu Türkiye'de yeni bir göreve geleceği iddia edildi.

Fatih Terim, bu sezon Yunan ekiplerinden Panathinaikos ile sözleşme imzalamıştı.

"TFF BAŞKANLIĞI İÇİN TEKLİF ALDI"

Pao Pantou'nun haberine göre Fatih Terim, Panathiniakos'taki sözleşmesi bittikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapması için teklif aldığını söyledi.

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