23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Milli takımda Rıdvan Yılmaz şoku! Aday kadrodan çıkarıldı...

Milli takımda Rıdvan Yılmaz şoku! Aday kadrodan çıkarıldı...

SPOR
Giriş Tarihi: 23.03.2024
ABONE OL
Milli takımda Rıdvan Yılmaz şoku! Aday kadrodan çıkarıldı...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 26 Mart Salı günü Avusturya ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızda Rıdvan Yılmaz'ın aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA