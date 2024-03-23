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A Milli Futbol Takımı Avusturya maçının hazırlıklarına başladı

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Giriş Tarihi: 23.03.2024
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A Milli Futbol Takımı Avusturya maçının hazırlıklarına başladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

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