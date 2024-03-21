Sacha Boey yeniden sakatlandı! Bayern Münih’e kötü haber...





Bayern Münih'ten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"FC Bayern önümüzdeki birkaç hafta boyunca bek oyuncusu Sacha Boey'den yoksun olacak. Yeni kış transferinin Çarşamba günü antrenman sırasında sol arka uyluğunda kas yırtığı oluştu. Bu durum FC Bayern'in sağlık departmanı tarafından yapılan muayenenin sonucuydu. Kinsgley Coman ve Noussair Mazraoui meslektaşlarıyla birlikte antrenmanlara geri döndü"



6 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Bild'de yer alan habere göre Sacha Boey, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.