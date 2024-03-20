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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi sonrası ilk kez konuştu

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Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi sonrası ilk kez konuştu

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez konuştu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Başkan Mehmet Büyükekşi, TFF'nin ev sahipliğinde federasyonun tüm Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı.

Davete katılımlarından dolayı tüm profesyonel kulüplere teşekkür eden Başkan Büyükekşi, "Ramazan ayının başında kulüplerimizin değerli temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Yarın milli takımımız ile Macaristan'a hareket ediyoruz. Cuma günü Macaristan Milli Takımı ile maç yapacağız. Daha sonra Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya Milli Takımı ile de Salı günü oynayacağız. Milli maçlarımız öncesinde hepinize iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan maçta yaşanan üzücü olaylara da değinen Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Neticede futbol bir temaşa oyunu, dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun. Keyif alınması gereken bir oyun. Bizim de sizden ricamız gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım. Ben ve Yönetim Kurulumuz bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz, sağ olun var olun."

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