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Süper Kupa maçı erteleniyor mu? Fenerbahçe'nin talebi sonrası TFF'den flaş açıklama...

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Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Süper Kupa maçı erteleniyor mu? Fenerbahçe’nin talebi sonrası TFF’den flaş açıklama...

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının değişmesine yönelik talebi sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükekşi “Süper Kupa maçı için 6 Nisan tarihi söz konusu değil.. Fenerbahçe'nin bu yönde bir talebi var. Değerlendirmeye aldık." dedi.

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