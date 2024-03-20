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Fiorentina'nın acı günü! CEO Joe Barone hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Fiorentina’nın acı günü! CEO Joe Barone hayatını kaybetti

Son dakika haberi...İtalya Serie A Ekiplerinden Fiorentina'nın acı kaybı... İtalyan takımının CEO'su Joe Barone, geçirdiği rahatsızlık sonrası 57 yaşında hayatına gözlerini yumdu.

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