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Son dakika haberi: Ersen Martin hayatını kaybetti!

SPOR
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Son dakika haberi: Ersen Martin hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giyen eski milli futbolcu 44 yaşında Ersen Martin hayatını kaybetti. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Ülkemiz futbolunun sevilen ismi, milli takımımızın da formasını giyen Ersen Martin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.  Ersen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.  Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika.... Aort damarının yırtılması sebebiyle uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden ve 10 Mart'ta da entübe edilen eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti.

23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yüksleen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.

2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.

2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.

Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.

Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.

2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 4 maçta giydi.


BAKAN AŞKIN BAK'TAN TAZİYE MESAJI
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, taziye mesajı yayımlayarak, "Ülkemiz futbolunun sevilen ismi, milli takımımızın da formasını giyen Ersen Martin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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