Son dakika haberi: Ersen Martin hayatını kaybetti!





BAKAN AŞKIN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, taziye mesajı yayımlayarak, "Ülkemiz futbolunun sevilen ismi, milli takımımızın da formasını giyen Ersen Martin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.