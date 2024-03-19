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FIFA'dan 5 Süper Lig takımı ve 1 Birinci Lig takımına transfer yasağı!

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Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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FIFA’dan 5 Süper Lig takımı ve 1 Birinci Lig takımına transfer yasağı!

FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.

Birinci Lig takımlarından Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı verdiği takımlar arasında yer aldı.

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