Ümit Milli Futbol Takımı günü çift antrenmanla tamamladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Sürme yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında duran top çalışmaları, ikinci idmanında ise taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Ay-yıldızlıların sabah gerçekleştirdiği idmanı A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin de takip etti. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN