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Ümit Milli Futbol Takımı günü çift antrenmanla tamamladı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Ümit Milli Futbol Takımı günü çift antrenmanla tamamladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Ay-yıldızlıların sabah gerçekleştirdiği idmanı A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin de takip etti.

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