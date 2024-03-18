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Trabzonspor'dan ilk resmi açıklama geldi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın

SPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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Trabzonspor’dan ilk resmi açıklama geldi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın

Son dakika haberi... Dün oynanan olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ardından bordo-mavili ekipten ilk resmi açıklama geldi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübünü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın" ifadelerini kullandı.

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