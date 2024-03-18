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Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

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Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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Süper Lig’de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Kayıtları açıklanan maçlar; Corendon Alanyaspor - Mondihome Kayserispor, Beşiktaş - Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor - EMS Yapı Sivasspor oldu.

İşte TFF'nin yayınladığı kayıtlar:

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