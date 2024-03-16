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Arda Güler'in orta sahadan yolladığı füze direğe takıldı! Ancelotti: Girip girmemesi önemli değil, bizim için o şut bir gol

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Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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Arda Güler’in orta sahadan yolladığı füze direğe takıldı! Ancelotti: Girip girmemesi önemli değil, bizim için o şut bir gol

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı Vinicius'un yerine 85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in 90+3. dakikada uzaklardan şutunda top direkten döndü. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldızın şutu hakkında, "Bizim için o şut gol." dedi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 4. dakikada Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, 7. dakikada Ante Budimir ile skora eşitliği getirse de 18. dakikada Dani Carvajal'ın golüyle bir kez daha öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 2-1 galip kapattı.

Maçın 61. dakikasında Brahim Diaz ve 64. dakikada Vinicius ile farkı 3'e çıkaran Madrid takımı, Osasuna'nın 90+2. dakikada İker Munoz ile attığı golün sonrasında sahadan 4-2 galip ayrıldı.

ARDA GÜLER FORMA ŞANSI BULDU

Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da son dakikalarda oyuna girdi.

ORTA SAHADAN FÜZE YOLLADI

Karşılaşmanın yıldızı Vinicius'un yerine 85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in 90+3. dakikada uzaklardan şutunda top direkten döndü.

Real Madrid aldığı bu galibiyetle 72 puanla liderliğini sürdürdü.

LaLiga'da birer maçı eksik olan ikinci sıradaki Girona'nın 62, üçüncü Barcelona'nın ise 61 puanı bulunuyor.

GOL ATAMAMASI ÖNEMLİ DEĞİL BİZİM İÇİN GOL

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, deplasmanda 4-2 kazandıkları Osasuna maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 85. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler'in 90+3. dakikada gol olmasa da futbolseverleri heyecanlandıran şutuyla ilgili bir soruya cevap verdi.

İtalyan teknik adam, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol." şeklinde konuştu.

"SONUCU BELİRLEYEN BİR FUTBOLCU"

Ancelotti Vinicius için ise, "Her alanda etkili bir futbolcu. Farklılık yaratıyor. Üzerinde çok baskı var, kendini biraz daha kontrol etmeli. Ama fazla söze gerek yok, olağanüstü bir maç oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

MARCA'DAN ANCELOTTIYE: ARTIK ARDA'YI BİZE 5 DAKİKADAN DAHA FAZLA İZLETTİRMENİN ZAMANI GELDİ

Diğer yandan Real Madrid'de özellikle Arda'yı ön plana çıkarmaya devam eden Marca gazetesi, internet sayfasında Türk futbolcu için "dahi" yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." çağrısında bulundu.

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