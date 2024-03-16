Arda Güler’in orta sahadan yolladığı füze direğe takıldı! Ancelotti: Girip girmemesi önemli değil, bizim için o şut bir gol

"SONUCU BELİRLEYEN BİR FUTBOLCU"

Ancelotti Vinicius için ise, "Her alanda etkili bir futbolcu. Farklılık yaratıyor. Üzerinde çok baskı var, kendini biraz daha kontrol etmeli. Ama fazla söze gerek yok, olağanüstü bir maç oynadı." değerlendirmesinde bulundu.