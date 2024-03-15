UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçları sona erdi. Karşılaşmaların ardından çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Gecenin nefes kesen karşılaşması Bayer Leverkusen ile Karabağ arasında oynandı. Azerbaycan ekibi deplasmanda 10 kişi kalıp 2-0 öne geçmesine rağmen, Alman temsilcisine 3-2 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarını ardından Marsilya, Benfica, West Ham United, Milan, Roma, Liverpool, Atalanta ve Bayer Leverkusen çeyrek finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla tamamlandı.
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına konuk oldu.
BayArena Stadı'ndaki mücadelede Karabağ, 58. dakikada Abdellah Zoubir ve 67. dakikada Juninho'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
Karabağ'da Elvin Cafarquliyev 63. dakikada kırmızı kart görürken, Leverkusen ekibi 72. dakikada Jeremie Frimpong ile farkı 1'e indirdi.
Bayer Leverkusen'de 90+3 ve 90+7. dakikalarda sahneye çıkan Patrik Schick, takımına 3-2'lik galibiyeti ve turu getirdi.
SALAH, LİVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ
Liverpool, 5-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Sparta Prag'ı 6-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.
Sparta Prag ağlarını sarsan Muhammed Salah, Liverpool formasıyla üst üste 7 sezonda 20 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği maçta ise Roma, Brighton'a 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 4-0'lık galibiyetin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi 16 Turu rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Villarreal (İspanya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-1
Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 0-1
West Ham United (İngiltere) - Freiburg (Almanya): 5-0
Slavia Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 1-3
Liverpool (İngiltere) - Sparta Prag (Çekya): 6-1
Brighton (İngiltere) - Roma (İtalya): 1-0
Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1
Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2
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