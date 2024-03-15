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Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek finalde: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte son durum

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Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Fenerbahçe Avrupa’da çeyrek finalde: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte son durum

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşılaştı. Kanarya ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin ardından Kadıköy'de turu geçmesini bildi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralamasında puanlar güncellendi. Peki Türkiye UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum...

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında evinde ilk kez yenilmesine karşın deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmasının avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

FENERBAHÇE'DEN ÜLKE PUANINA +1

Ülke puanı açısından oldukça kritik olan maçın ardından turu geçtiğimiz için Türkiye'ye 1 puan daha eklendi.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE...

1 - İNGİLTERE: 102,303

2 - İSPANYA: 87,864

3 - İTALYA: 86,426

4 - ALMANYA: 83,195

5 - FRANSA: 65,164

6 - HOLLANDA: 61,300

7- PORTEKİZ: 55,982

8- BELÇİKA: 47,200

9- TÜRKİYE: 38.100

10- İSKOÇYA: 36,050

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