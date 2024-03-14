Borussia Dortmund adını çeyrek finale yazdırdı

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, 3. dakikada Sancho ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için pozisyonlar bulurken, 90+5. dakikada sahneye Marco Reus çıktı ve Dortmund'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.