Altay Bayındır’ı üzecek haber! Manchester United’dan flaş karar...

Daily Mail'in geçtiği habere göre Manchester United, Columbus Crew forması giyen Patrick Schulte'yi renklerine bağlamayı hedefliyor. Haberde Patrick Schulte ile Arsenal'in de ilgilendiği belirtildi.

MLS ekibiyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki kalecinin +1 yıl da opsiyonu bulunuyor. Bu sezon toplam 5 maça çıkan Patrick Schulte 3 gole engel olamadı. ABD'li kaleci 2 maçta ise kalesini gole kapadı.

Milli kalecimiz Altay Bayındır ise sadece FA Cup'ta oynanan Newport karşılaşmasında forma giyebildi. Bu karşılaşmayı Manchester United 4-2 kazandı.

5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den İngiliz devinin yolunu tutan Altay'ın 2027 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.