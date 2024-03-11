Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler: İnşallah daha da iyisi olacak
Real Madrid, LaLiga'nın 28. haftasında sahasında dün (10.03.2024) Celta Vigo'yu 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçta sonradan oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Konuya ilişkin duygularını dile getiren genç yetenek Arda Güler, "Çok güzel bir maçtı. Bende 4-0 kazandığımız için tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Bende ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bana destek olan kim varsa herkese teşekkür ederim. Çok zor bir sezon geçirdim. İnşallah bugünden sonrası daha da iyisi olacak." dedi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında dün (10.03.2024) oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.
İlk yarıyı Vincius Junior'un 21. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarı Rüdiger'in yarattığı pozisyonda Celtalı futbolcu Vicente Guaita'nın kendi kalesine attığı golle (Dk. 79) skoru 2-0'a taşıdı.
Rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artıran eflatun-beyazlılar, 88. dakikada geliştirdiği atak sonunda Carlos Dominguez'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaptı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i sahaya aldı.
ARDA GÜLER SİFTAH YAPTI
Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.
La Liga'da 69 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'i, haftayı galibiyetle kapatan Girona (62) ve Barcelona (61) izliyor.
TARİHE GEÇTİ
Arda Güler, Real Madrid formasıyla La Liga tarihinde gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.
"İNŞALLAH DAHA DA İYİSİ OLACAK"
Konuya ilişkin duygularını dile getiren genç yetenek Arda Güler, "Çok güzel bir maçtı. Bende 4-0 kazandığımız için tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Bende ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bana destek olan kim varsa herkese teşekkür ederim. Çok zor bir sezon geçirdim. İnşallah bugünden sonrası daha da iyisi olacak. " dedi.
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