Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler: İnşallah daha da iyisi olacak

"İNŞALLAH DAHA DA İYİSİ OLACAK"

Konuya ilişkin duygularını dile getiren genç yetenek Arda Güler, "Çok güzel bir maçtı. Bende 4-0 kazandığımız için tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Bende ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bana destek olan kim varsa herkese teşekkür ederim. Çok zor bir sezon geçirdim. İnşallah bugünden sonrası daha da iyisi olacak. " dedi.