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RAMS Başakşehir Portekizli genç futbolcu Matchoi Djalo'yu transfer etti

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Giriş Tarihi: 12.03.2024
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RAMS Başakşehir Portekizli genç futbolcu Matchoi Djalo’yu transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo'nun transfer edildiğini açıkladı.

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