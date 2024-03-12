PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a ceza...

Galatasaray Kulübü ve Başkan Dursun Özbek, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Sarı-kırmızılı ekibin ayrıca 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle de kurula sevk edildiği duyuruldu.