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TFF, Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

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Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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TFF, Süper Lig’de 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

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