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Real'in yıldızı Brahim Diaz milli takım tercihini yaptı

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Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Real’in yıldızı Brahim Diaz milli takım tercihini yaptı

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Brahim Abdelkadir Diaz, Fas Milli Takımı'nı seçti. Kariyerinde, gerek 17 yaş altı gerekse 19 ve 21 yaş altı kategorilerinde İspanya Milli Takımı'nda oynayan Diaz, 8 Haziran 2021'de İspanya A Milli Takımı'nın Litvanya ile oynadığı ve 4-0 kazandığı dostluk maçında da forma giymişti.

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