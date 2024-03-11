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Hellas Verona forveti Thomas Henry'e kafa atan Lecce hocası Roberto D'Aversa kovuldu

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Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Hellas Verona forveti Thomas Henry’e kafa atan Lecce hocası Roberto D’Aversa kovuldu

İtalya Serie A'da, Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa Hellas Verona'ya 1-0 kaybettikleri mücadele sonrası rakip takım futbolcusu Thomas Henry'e kafa attı. Olayın ardından Lecce, D'Aversa'nın görevine son verdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) maçta rakip takım futbolcusuna kafa atan Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa'nın görevine son verildi.

Lecce Kulübünden yapılan açıklamada, Hellas Verona ile dün oynanan maçta rakip takımın golcüsü Thomas Henry'e kafa atan 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Roberto D'Aversa'nın görevine sona verildiği bildirildi.

Lecce, sahasında oynadığı müsabakayı 1-0 kaybetmişti.

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