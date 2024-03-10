11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Pendikspor'dan Fenerbahçe maçının hakemine tepki

Pendikspor'dan Fenerbahçe maçının hakemine tepki

SPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
ABONE OL
Pendikspor’dan Fenerbahçe maçının hakemine tepki

Pendikspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA