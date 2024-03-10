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Türkiye artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

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Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Türkiye artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Hacı Arap Yaman ve Barış Çin'den oluşan Türkiye-1 takımı, Avrupa Takımlar Artistik Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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