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Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı

SPOR ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1'lik skorla mağlup etti. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren kritik karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Müsabakada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 4-1 yenmeyi başardı.

Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son iki iç saha maçında geriye düşmesine rağmen hanesine 3 puan yazdırdı.

ERMAN TOROĞLU PENALTI POZİSYONUNU YORUMLADI

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, zirve yarışını doğrudan ilgilendiren kritik karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyona ilişkin yorumlarda bulundu.

Erman Toroğlu'nun açıklamalarında yer alan satır başları:

İçeride pozisyon öncesi 'çok uzun sürdü kontrol bu penaltı olacak' dedim. Temas ettiği noktanın izdüşümü dışarıda gibi geliyor. Şimdi bana içeride çizgi diyene de bir şey demem ancak pozisyon dışarıda gibi görünüyor.

"SABAHA KADAR OYNATIN BANA İNANDIRAMAZSINIZ"

Ofsayt çizgisi gibi çekselerdi görürdük. Sabaha kadar oynatın bana bunun kimse içeride olduğunu anlatamaz.

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