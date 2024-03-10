Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı

ERMAN TOROĞLU PENALTI POZİSYONUNU YORUMLADI

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, zirve yarışını doğrudan ilgilendiren kritik karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyona ilişkin yorumlarda bulundu.

Erman Toroğlu'nun açıklamalarında yer alan satır başları:

İçeride pozisyon öncesi 'çok uzun sürdü kontrol bu penaltı olacak' dedim. Temas ettiği noktanın izdüşümü dışarıda gibi geliyor. Şimdi bana içeride çizgi diyene de bir şey demem ancak pozisyon dışarıda gibi görünüyor.