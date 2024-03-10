Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1'lik skorla mağlup etti. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren kritik karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı.
Müsabakada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 4-1 yenmeyi başardı.
Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son iki iç saha maçında geriye düşmesine rağmen hanesine 3 puan yazdırdı.
ERMAN TOROĞLU PENALTI POZİSYONUNU YORUMLADI
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, zirve yarışını doğrudan ilgilendiren kritik karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyona ilişkin yorumlarda bulundu.
Erman Toroğlu'nun açıklamalarında yer alan satır başları:
İçeride pozisyon öncesi 'çok uzun sürdü kontrol bu penaltı olacak' dedim. Temas ettiği noktanın izdüşümü dışarıda gibi geliyor. Şimdi bana içeride çizgi diyene de bir şey demem ancak pozisyon dışarıda gibi görünüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!
- Türkiye'nin İl Haritası Değişiyor! 82-83-84 Plaka Olacak İlçeler Belli Oldu!
- 2024 İstanbul Ramazan İmsakiyesi: Mersin, İzmir İftar ve Sahur Saatleri!
- 2024 Ramazan İmsakiyesi! 🕌 Eskişehir, Gaziantep, Hatay İftar ve Sahur Saatleri
- 2024 Ramazan İmsakiyesi: Denizli, Diyarbakır, Erzurum İftar ve Sahur Saatleri!
- 2024 Ramazan İmsakiyesi! 🕌 Aydın, Balıkesir, Bursa İftar ve Sahur Saatleri
- Dedektif Gözlerinizi Test Edin: İki Benzer Ağacı Bulabilecek Misin?
- Ayak Sağlığınız için Alüminyum Folyo Mucizesi: İşte Yapmanız Gerekenler
- Altın Fiyatları Kapalıçarşı'yı Karıştırdı! Gram Altın Ne Kadar Olacak? İslam Memiş'ten Son Tahmin
- Kireç ve Pas Kabusu Bitti! 🧼 1 Bardakla Çamaşır Makineniz 45 Yıl Çalışacak
- Merih Demiral'dan Transfer Bombası: Sağ Gösterip Sol Vurdu!
- Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 💸 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı