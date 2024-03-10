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Beşiktaş'a Gaziantep'te çiçekli karşılama

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Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Beşiktaş’a Gaziantep’te çiçekli karşılama

Süper Lig'in 29’uncu haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip, mücadele öncesinde özel uçakla kente geldi. Kafileyi, havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

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